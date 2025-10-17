Haberler

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024'ü Yayımladı

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024'ü Yayımladı
Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sanayisinin üretim, ihracat ve iç pazar eğilimlerini ele alan 2024 raporunu yayımladı. Rapor, sektörün ekonomik durumunu ve geleceğini resmi verilerle detaylı bir şekilde değerlendirmektedir.

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sanayisinin üretim, ihracat, iç pazar eğilimleri ve kapasite kullanımı gibi temel göstergelerini resmi kaynaklardan derlenmiş verilerle ortaya koyan Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024'ü yayımladı.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemesi sanayisinin güncel durumunu ve ekonomik performansını bütüncül bir yaklaşımla ele alan rapor, sektörün mevcut konumuna ve geleceğine ışık tutarken resmi istatistikler ve güvenilir veri kaynaklarından derlenen göstergeler, sektördeki üretim kapasitesi, iç ve dış pazar dinamikleri ile büyüme eğilimlerine dair kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Türkiye, çimento, seramik, demir-çelik ve cam gibi temel inşaat malzemelerinin üretiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alırken, sektörün rekabet gücünü sürdürebilmesi için sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm ve doğru veri temelli stratejik kararlar büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda hazırlanan Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024, üretimden dış ticarete, kapasite kullanım oranlarından dünya pazar verilerine kadar kapsamlı göstergelerle sektörün mevcut durumuna ışık tutuyor. Rapor, sektörü oluşturan demir çelik ürünleri, mineral taş ve toprak ürünleri, kimyasal ürünler, metal bazlı ürünler, elektrik malzemeleri ve teçhizatları, ağaç ve ahşap ürünleri, prefabrik yapılar ve yalıtım malzemeleri olmak üzere 8 ana ürün grubunu ve bu ürün gruplarına bağlı alt sektörleri detaylı olarak analiz ediyor.

"Bu yıl çalışmamızı, inşaat malzemesi sanayimize odaklanan bir içerikle hazırladık"

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde, 2017 yılında ilk kez yayımlanan Yapı Sektörü Raporu'nun hem Türkiye hem de dünya ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisi için kapsamlı bir başvuru kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl çalışmamızı 'Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu' başlığıyla, inşaat malzemesi sanayimize odaklanan bir içerikle hazırladık. Resmi veri kaynaklarından derlediğimiz raporda, üretimden dış ticarete, kapasite kullanım oranlarından iç pazar eğilimlerine kadar sektörümüzü ilgilendiren temel göstergelere yer verdik. İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu, sektör profesyonelleri için strateji geliştirme süreçlerinde güvenilir ve işlevsel bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
