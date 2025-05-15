Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılacak milyar dolarlık iş ve yatırım forumu ertelendi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılacak milyar dolarlık iş ve yatırım forumu ertelendi
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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilmesi planlanan büyük çaplı iş ve yatırım fonu beklenmedik bir şekilde ertelendi. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği konusunda belirsizliklere neden oldu. İki ülke arasındaki bu büyük miktardaki yatırım görüşmelerinin ertelenmesi, ekonomi dünyasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun öncülüğünde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılması planlanan iş ve yatırım iş forumu belirsiz bir tarihe ertelendi. Uzun süredir iş dünyasının ajandasında yer alan ve resmi kanallar üzerinden günler öncesinden duyurulan önemli bir etkinlik, planlanan tarihe günler kala sessizce ertelendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Bin Abdulaziz El-Falih'in katılımlarıyla, 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilmesi beklenen Suudi Arabistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu, alınan ani bir kararla ileri bir tarihe ertelendi.

Etkinliğin ertelenme gerekçesi resmi olarak açıklanmazken, yeni tarih hakkında da herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Forumun iptaline dair kamuoyuna yapılan duyurunun kısa ve belirsiz ifadeler içermesi, iş dünyasında "neden" sorusunu beraberinde getirdi.

İŞ DÜNYASI ANİ İPTAL KARARININ GEREKÇESİNİ MERAK EDİYOR

Forum kapsamında iki ülke arasında milyar dolarlık yatırım görüşmeleri, stratejik iş birlikleri ve yeni anlaşmaların ele alınacağı öngörülüyordu. Ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarının da ele alınacağı görüşmenin ertelenmesi birçok soru işaretine neden oldu. Bu ani değişikliğin diplomatik ya da operasyonel bir nedene mi dayandığı, yoksa daha derin bir gündem değişikliğinin işareti mi olduğu soruları cevapsız kaldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılacak milyar dolarlık iş ve yatırım fonu ertelendi

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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