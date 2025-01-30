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Türkiye ile Moldova arasındaki sağlık turizmi ve ekonomik ilişkiler güçlenecek

Türkiye ile Moldova arasındaki sağlık turizmi ve ekonomik ilişkiler güçlenecek
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SANKON üyesi federasyonlar, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdiği toplantıyla sağlık turizmi, savunma sanayi, ithalat ve ihracat gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını görüşerek, iki ülke arasındaki bağları pekiştirmeyi hedefliyor.

SANKON üyesi federasyonlar, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdiği toplantıyla sağlık turizmi, savunma sanayi, ithalat ve ihracat gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını görüşerek, iki ülke arasındaki bağları pekiştirmeyi hedefliyor.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, SANKON heyetini kabul etti. Büyükelçi Croitor, toplantıda yaptığı konuşmada, "Moldova Cumhuriyeti olarak Türkiye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla SANKON ile güçlü bir işbirliği yapmaya hazırız." dedi. Moldova'nın ekonomik gelişmeleri ve yatırım olanakları hakkında katılımcılarla bilgi paylaşan Croitor, iki ülke arasındaki köklü bağlara da dikkat çekti.

Toplantıya SANKON'u temsilen katılan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moldova arasında sağlık turizmi, savunma sanayi, ithalat ve ihracat gibi birçok alanda ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Bay, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin ekonomik, ticari, siyasal ve kültürel anlamda büyük bir güç kazandığını belirterek, "SANKON olarak iki ülke arasındaki bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve en kuvvetli duygularımızla destekliyoruz" dedi.

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu yetkilileri ile Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği diplomatı Sayın Vasile Chitii de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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