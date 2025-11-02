Haberler

Türkiye ile Irak Arasında Su Alanında İş Birliği Projeleri İçin 'Mekanizma Belgesi' İmzalandı

Türkiye ile Irak Arasında Su Alanında İş Birliği Projeleri İçin 'Mekanizma Belgesi' İmzalandı
Güncelleme:
TÜRKİYE ile Irak arasında su alanında iş birliği projelerinin finansmanı için 'mekanizma belgesi' imzalandı.

TÜRKİYE ile Irak arasında su alanında iş birliği projelerinin finansmanı için 'mekanizma belgesi' imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi. Kabul sonrası, Bakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin tarafından ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi' imzalandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu mekanizma, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen 'Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor.

Mekanizma, Irak'ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu ve inşası kapsamında Türk firmaları tarafından üstlenilecek projelerin finansmanının, Irak'tan yapılan petrol satışlarına dayalı sistem aracılığıyla karşılanmasını öngörüyor.

Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedefliyor.

22 Nisan 2024'te imzalanan 'Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması' ile bugün imzalanan 'Finans Mekanizması' belgesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi bekleniyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede azalan su kaynakları dikkate alındığında Türkiye'de de hissedilen su sıkıntısının bölgesel iş birliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması önem taşıyor.

