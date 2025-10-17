Haberler

Türkiye ile Gambiya Arasında Enerji Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ve Gambiya'nın enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Anlaşma, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için ortak projeleri kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gambiya Petrol, Enerji ve Madenler Bakanı Nani Juwara tarafından imzalanan çerçeve anlaşmaya göre iki ülke, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası ve işletilmesine ilişkin ortak projeler geliştirecek.

Anlaşma kapsamında kamu ve özel şirketleri, yenilenebilir enerji sektörlerine yatırım yapılması konusunda teşvik edilecek. Türkiye, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi alanlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

