Türkiye İhracatının Güçlenmesi İçin Ulaştırma Yatırımları Önemli Rol Oynuyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile bir araya geldi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gültepe ile görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası pazarda marka değerinin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, "İhracatçılarımızın desteğiyle ülkemiz, son yıllarda küresel ticaret arenasında dikkati çeken başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. İhracat rakamları her geçen yıl yeni rekorlara ulaşırken, yüksek katma değerli üretim ve inovasyon odaklı politikalar sayesinde dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma yerleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, tarım, sanayi ve teknoloji sektörlerindeki çeşitliliğin Türkiye'yi güvenilir ticaret ortağı haline getirdiğini vurgulayarak, 200'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağının da ülke ekonomisinin dinamosu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Özellikle savunma sanayisi, otomotiv, tekstil, gıda ve elektronik sektörlerinde dünya çapında büyük bir marka haline gelen Türk ürünlerinin global pazarlarda tercih edildiğini belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz yatırımlar, lojistik sektörünün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin son yıllardaki ihracat başarısında, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların etkisi büyük. Modernize edilen limanlar, genişletilen demir yolu ağları ve yüksek standartlarda inşa edilen otoyollar, ürünlerin daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin şekilde uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlıyor."

"Türkiye, bölgesel ticaretin lokomotifi olacak"

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray gibi projelerin Türkiye'yi Asya ile Avrupa arasında köprü konumuna getirdiğini aktararak, İstanbul Havalimanı'nın da küresel hava kargo taşımacılığında Türkiye'yi önemli bir merkez yaptığını, bu projelerin de ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını bildirdi.

Türkiye'nin ihracattaki yükselen grafiğinin ulaştırma yatırımlarıyla desteklenerek güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sağlam zemin oluşturduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Hedefimiz, lojistik altyapımızı daha da güçlendirerek ihracatın rekor seviyelere ulaşmasını sağlamak. Küresel ölçekte elde edilen kazanımları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Orta Koridor üzerinden Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan projeler, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ayrıca Lojistik Master Planı ve 2053 Ulaştırma ve Lojistik Stratejisi kapsamında devreye alınan yatırımların Türkiye'yi küresel ticaret ve lojistik ağlarının en önemli aktörlerinden biri haline getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığımız dev yatırımlar, lojistik sektöründe önemli değişim ve gelişimlere kapı araladı. Hızlı ve güvenilir taşımacılık imkanlarının artması, ticaret hacmini büyütürken, sektörün ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü de artırıyor. Bilindiği gibi ülkemizin coğrafi konumu, lojistikte stratejik avantaj sunuyor. Bu avantajı daha etkin kullanabilmek adına son dönemde gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleri, Türkiye'yi küresel lojistik koridorlarının merkezine yerleştirme hedefini destekliyor. Türkiye, bölgesel ticaretin lokomotifi olacak."