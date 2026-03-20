Haberler

Türkiye, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu'nda gözlemci ülke oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu'nda gözlemci ülke statüsünün kabul edildiğini duyurdu. Amaç, balıkçılık filolarına yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde Türkiye'nin 'gözlemci ülke' statüsünün kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan'daki tecrübemizi okyanuslara taşıyoruz. Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde 'Gözlemci ülke' statümüz oy birliğiyle kabul edildi. Hedefimiz; orta vadede 'tam üye' olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak, uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü