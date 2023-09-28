Türkiye, Gürcistan'da AB ile Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Konusunda Çalıştay Düzenledi

Avrupa Birliği (AB) tarafından Gürcistan'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Konusunda AB Bölgesel Diyalogları: Üretimden Tüketime Hibrit Çalıştayı'na Türkiye de katıldı. Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemleri konusundaki çalışmaları paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Gürcistan'da, Türkiye'nin de katıldığı "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Konusunda AB Bölgesel Diyalogları: Üretimden Tüketime Hibrit Çalıştayı" düzenlendi.

Başkent Tiflis'te düzenlenen ve iki gün süren programa, Türkiye dahil 12 ülkeden uzmanlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığından Tiflis'teki programa katılan AB Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Programdaki konuşmasında Türkiye'nin sürdürebilir gıda sistemleri konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Özkan, "Bu kapsamda, özelikle Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürebilir kalkınma amaçları için ülkemizin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları genel olarak katılımcılarla paylaştık." dedi.

Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020'de başlattığı "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası ile Türkiye'de gıda kaybının önüne geçmek ve israfı azaltmak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığının Bitki Besleme Birimi Koordinatörü Yaşar Orhan da Tiflis'te düzenlenen programda toprak sağlığı ve sürdürebilir gübre kullanımı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Orhan, toplantılarda "Yeşil Mutabakat" ve "Küresel Isınma" gibi konular hakkında öngörülen ortak stratejileri de ele aldıklarını belirtti.