12. GİV Girişimcilik Ödülleri Bahariye Mevlevihanesi'nde sahiplerini bulacak

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV), "Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2025 ve 12'nci GİV Girişimcilik Ödülleri" programını 6 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyecek.

GİV'den yapılan yazılı açıklamada, Emlak Katılım, Türk Hava Yolları (THY), Negmar, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'ın sponsorluğunda düzenlenecek etkinliğin girişimcileri, yatırımcıları, üniversiteleri, kamu kurumlarını ve girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını 6 Aralık Cumartesi günü Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde bir araya getireceği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl ödül programına 500'ün üzerinde başvuru yapıldığı ve ön elemeden geçen proje sahiplerinin, etkinlik alanında kurulacak stantlarda çalışmalarını yatırımcılara tanıtma ve birebir görüşme fırsatı bulacağı kaydedildi.

Dereceye giren girişimcilere toplam 1 milyon TL ödül dağıtılacağı ifade edilen açıklamada, GİV Girişimcilik Ödülleri'nin, dijital ekonomi, yeni girişimcilik, kurumsal girişimcilik, proje-fikir, basın-medya, üniversite kulübü, akademisyen, kamu yöneticisi, iş planı, uluslararası proje ve GİV özel ödülü olmak üzere 11 kategoride verileceği aktarıldı.

Açıklamada, dereceye giren girişimcilere ödüllerin programın onur konuğu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından verileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, girişimciliğin Türkiye'de ekonomik dönüşüm açısından stratejik bir önem kazandığını belirterek, girişimler büyüdükçe yalnızca ticaret hacminin değil teknoloji üretimi, ihracat kapasitesi ve nitelikli istihdamın da arttığını vurguladı. Girişimciliğin artık ekonominin tamamlayıcısı değil, yön veren aktörleri arasında yer aldığını aktaran Koç, toplumdaki farkındalık artışının ekosistem açısından önemine dikkat çekti.

Koç, "Bu sene 'Fikirden Girişime-Yapabilirsin' mottosuyla yapılacak olan ödül törenine Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımının, girişimciliğin Türkiye'de gelişmesi ve yükselmesi açısından anlamlı olduğunu değerlendiriyoruz. Etkinliğimizi yalnızca bir ödül organizasyonu değil, girişimciliğin tüm aktörlerinin tanıştığı, işbirliği kurduğu ve yeni fikirlerin harekete geçtiği bir buluşma olarak planladık." ifadelerini kullandı.