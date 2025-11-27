Türkiye Girişim Sermayesi Yatırımları 2023 Üçüncü Çeyrek Raporu Yayınlandı

Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yılın üçüncü çeyreğinde FinTek, oyun ve robotikte yoğunlaştı.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporunun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, küresel girişim sermayesi yatırımları 7 bin 579 işlemde toplam 120,7 milyar dolarlık hacim oluşturdu. Önceki çeyrekte 7 bin 356 işlem ve 101,1 milyar dolarlık hacim kayıtlara geçmişti.

Yılın üçüncü çeyreğinde küresel girişim ekosistemi yatırımları hem işlem hacmi hem de işlem adedi açısından artış gösterdi.

Rapora göre, üçüncü çeyrekte 121 işlemle 234,6 milyon dolarlık hacme ulaşan Türkiye girişimcilik ekosistemi ise bir önceki çeyreğe göre işlem adedi yönünden artış kaydetti.

Yılın üçüncü çeyreğinde tohum, erken aşama, geç aşama ve satın alma olmak üzere tüm işlem tiplerinin görüldüğü bir dönem oldu. Erken aşama yatırımlar, 155,5 milyon dolarlık hacimle toplam işlem hacminin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturdu ve işlem hacminden en büyük payı aldı. Bunu yüzde 25,6'lık pay ile startup satın alımları takip etti.

Tohum aşaması yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 8,1'ini oluşturmasına rağmen işlem adedi bazında en yüksek paya sahip oldu. Rapora göre, en büyük 10 yatırım işleminin 5'i erken aşama, 3'ü ise tohum aşaması yatırımlardan oluştu. Startup satın alımları hariç tutulduğunda, bu 10 işlem toplam yatırım hacminin yaklaşık yüzde 96,4'ünü oluşturdu.

İşlem adedinde yerli yatırımcı öne çıktı

Rapora göre, işlem adedi bakımından yerli yatırımcılar öne çıkarken işlem hacmi açısından yabancı yatırımcılar belirleyici oldu.

Yerli yatırımcılar 114 işlemde toplam hacmin yüzde 31,1'ini, yabancı yatırımcılar 7 işlemde yüzde 68,9'unu oluşturdu.

En fazla işlem adedi, 19 işlemle yapay zeka dikeyinde gerçekleşirken bunu 16 işlemle hizmet olarak yazılım (SaaS) ve 12 işlemle sağlık teknolojileri takip etti.

Toplam işlem hacmi açısından ise 7 işlemden elde edilen 94,9 milyon dolarlık hacim ile FinTek açık ara lider olurken onu 69,9 milyon dolar ile oyun ve 49,3 milyon dolar ile robotik takip etti.

"Erken aşamada temkinli ama istikrarlı adımlar dikkati çekiyor"

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, üçüncü çeyrekte Türkiye startup ekosisteminin hacimdeki düşüşe rağmen tohum ve erken aşama tarafında güçlü bir ivme sergilediğini belirterek, "Yapay zeka, yazılım ve sağlık teknolojileri işlem adedinde öne çıkarken FinTek, oyun ve robotik hacim tarafında güçlü performans gösterdi. Bu tablo, Türkiye'nin farklı dikeylerde olgunlaşan bir teknoloji üretim kapasitesine sahip olduğunu işaret ediyor." diye konuştu.

Yüksek işlem adedi, erken aşamadaki geniş taban ve yatırımcı çeşitliliğinin ekosistemin 2026'ya daha derin ve sürdürülebilir bir temelle girdiğini gösterdiğine değinen Karabey, "Bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıl da yatırımcılar için hızdan çok hazırlığın ön plana çıktığı bir dönem olmaya devam edecek. Girişimciler için net konumlanma, sağlam finansal göstergeler ve disiplinli yönetim süreçleri her zamankinden daha kritik. Türkiye'de ölçek olarak büyük ve yapay zeka odaklı yatırımlar ile erken aşamada temkinli ama istikrarlı adımlar dikkati çekiyor, orta ölçekli yatırımlarda ise hala sınırlı bir hareketlilik söz konusu." ifadelerini kullandı.

Karabey, 2026'da da sermayesini verimli kullanan ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli gösteren ekiplerin yatırımcı ilgisini daha kolay çekebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar ölçeklenebilir modelleri önceliklendirmeye devam edecek. Son dönemde uluslararası fonların Türkiye'ye ilgisinin yeniden artması önemli bir gelişme, Avrupa ve Orta Doğu merkezli yatırımcılar özellikle yapay zeka, güvenlik ve altyapı alanlarına odaklanıyor. Bu ilgi, birleşme ve satın alma hareketliliği ile çıkış (exit) fırsatlarını da beraberinde getirebilir.

Öte yandan küresel belirsizlikler ve para politikalarındaki değişimler temkinli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Halka arz piyasalarındaki toparlanma ve artan likidite ise fonlar için çıkış ortamının yavaş ama istikrarlı şekilde iyileştiğini gösteriyor. Bu tablo, doğru alanlara sermayeyi yönlendirmek, portföyleri derinleştirmek ve sürdürülebilir büyüme ile karlılığa odaklanmak için stratejik bir dönem sunuyor."