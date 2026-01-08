Samsun'da 'Gıda Güvenilirliğinde Yeni Yaklaşımlar' konferansı düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, " Türkiye'de 730 bin işletme var ve biz bu işletmeleri risk bazlı denetimle denetliyoruz. 81 il, 922 ilçede 8 binin üzerindeki denetçimizle dünyadaki çoğu ülkeden daha iyi şartlarda gıda denetim sistemine sahibiz." dedi.

Dilber, Tarımsal Öğretimin Başlamasının 180. Yılı ve Tarım Bayramı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gıda Güvenilirliğinde Yeni Yaklaşımlar" konferansındaki konuşmasında, gıda konusunda yapılan denetimlerin tamamen bilim ve risk esaslı olduğunu söyledi.

Her işletmenin bir risk puanı bulunduğunu, buna göre bazı işletmelerin yılda beş kere denetlenirken bazılarına hiç gidilmeyebileceğini belirten Dilber, " Türkiye'de 730 bin işletme var ve biz bu işletmeleri risk bazlı denetimle denetliyoruz. 81 il, 922 ilçede 8 binin üzerindeki denetçimizle dünyadaki çoğu ülkeden daha iyi şartlarda gıda denetim sistemine sahibiz." ifadelerini kullandı.

İnsanların yediği gıdaların yanı sıra hayvanların yediklerini de denetlediklerine dikkati çeken Dilber, konuşmasına şöyle devam etti:

"Denetim tek başına yeterli değildir. 'Denetlediğiniz şeyin içinde ne var?' sorduğunuz zaman laboratuvar hizmetleri önemli noktaya gelir. Bugün Türkiye'de 41 kamu laboratuvarının doğrudan işletmecisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Aynı zamanda 97 özel gıda kontrol laboratuvarında denetim yetkisi, kuruluş izni ve bununla ilgili tüm işlemleri bakanlık olarak bizler yapıyoruz."

Pestisitle ilgili Türkiye'de yılda 21 milyon 200 bin analiz yaptıklarını dile getiren Dilber, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yoktur. Avrupa Birliği'ndeki 27 ülke, artı diğer ülkelerin hiçbirinde bu kadar analiz yükü yoktur. Avrupa Birliği'nin ekonomik alanındaki ülkelerin toplam yaptığı analiz sayısı 200 bin." diye konuştu.

Pestisit kalıntısı konusunun sosyal medyanın kötü amaçlarla kullanıldığını ve ciddi bilgi kirliliği yaşandığını vurgulayan Dilber, şunları kaydetti:

"B-Reçete (bitki reçetesi) Sistemi ile bakanlığımızın sistemlerine kaydı olmayan ürünlerde, bayiden satış da dahil olmak üzere tüm hastalık, zararlı mücadele ürünü hastalık ve kullanıcı yönünden kısıtlamaya gidiyoruz ayın 12'si itibarıyla. Pilot illerden biri de Samsun. Artık bitki koruma ürünleriyle ilgili bayiden, zirai ilaç bayilerinden, vatandaş kendi kontrolü altında ürettiği ürününe uygun şekilde zirai ilacını reçetelendirmek zorunda."

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Tarım ve Orman Samsun İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Ferat Uzun, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat da program kapsamında konuşma yaptı.

Programda, OMÜ Ziraat Fakültesinde akademik aşama kaydeden öğretim üyelerine binişleri de giydirildi.