Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.