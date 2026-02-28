Kara yollarında durum
Karayollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. TAG Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Polatlı-Ankara ve çeşitli illerdeki yollar üzerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin alternatif yollar kullanması öneriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.