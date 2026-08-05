Haberler

2026-2027 Av Sezonu 18 Ağustos'ta Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Merkez Av Komisyonu kararlarıyla av günleri, türler ve limitler belirlendi. Avcılar AVBİS'ten izin alacak, kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de kara avcılığına ilişkin uygulamalar, av ve yaban hayatının korunması ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere, Türkiye'de kara avcılığıyla ilgili usul ve esasları belirliyor ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen hayvanlar ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları belirleyen komisyon, devlet ve genel avlaklarında avlanmayla ilgili hususları, yasak avlanma esas ve usullerinin yanında avda kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç gereçler ile mücadele amaçlı avlanma usullerini de tespit ediyor.

Hayvanların av günleri

Merkez Av Komisyonunca alınan kararlar çerçevesinde, avlanma Türkiye'de tüm bölgelerde 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihte bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ile idari ve resmi tatillerde ava çıkılabilecek.

Yaban domuzu ve birinci grup kuşlar (bıldırcın-üveyik türleri) ile üçüncü grup kuşların (yeşilbaş ördek, boz ördek) avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

Kararlara uymayan avcılara idari yaptırım

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve "0850 888 06 06" numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarında av yapabilecek.

Komisyonun aldığı kararlara uyma zorunluluğu bulunan avcılar, Resmi Gazete'de yayımlanan avlanma esas ve usullerine, av günlerine ve türlere göre belirlenen kotalara uyarak avlanacak.

Bu kararlara uymayan avcılara, ilgili kanun çerçevesinde idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kahreden kaza! Feci şekilde can verdi

Kahreden kaza! Feci şekilde can verdi
Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada
Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi
'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu