Türkiye FinTek Sektörü, Bölgesel Bir Merkez Olma Hedefine Yaklaşıyor

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Üyesi, PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, FinTek alanının gelecekte birçok sektörle yönünü şekillendireceğini söyleyerek " Türkiye'nin yatırımları sayesinde bölgesel bir FinTek merkezi olma hedefine yakın. Türkiye'deki genç ve teknolojiye yatkın nüfusun mobil bankacılık ve dijital finansal hizmetlere olan ilgi ve talepleri Türkiye fintek girişimlerini büyümeye iten sebeplerden biri" dedi.

Erkan Kork, Türkiye FinTek sektörünün gelişmeleri ve globaldeki FinTek geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kork, FinTek'in dünyadaki yönelimine bakıldığında açık bankacılık, bilgi paylaşımı, düzenleyici teknolojiler, küresel iş birliği ve düzenlemeler dahil birçok alanda belirgin eğilimlerin olduğuna dikkat çekti. Kork, "Geleneksel bankaların yanında, dijital bankalar gelecekte daha düşük maliyet ve kullanıcı dostu platformları sayesinde sayıları artacak ve daha fazla müşteriye ulaşacak. Finansal hizmetler kişiselleşecek, yani yapay zeka ve makine öğrenimiyle birlikte müşterilerin her birine, teknolojik inovasyonlar sayesinde bireysel olarak hızlıca özel finansal hizmet ve tavsiyeler sunulabilecek. Ödeme sistemleri trendi, yani mobil, temassız ödeme ve kripto para birimleriyle yapılan ödeme biçimleri gelecekte daha da artacak. Bu alandaki inovasyonlar, sorunsuz ve verimli bir ticaret ortamını var edecek" diye konuştu.

'TAMAMEN DİJİTAL ÖDEMENİN OLDUĞU BİR DÜNYAYA GİDİYORUZ'

Kork, dünya FinTek sektörünün geleceğini şekillendirecek adımlarla ilgili, "'Regtech' diye adlandırdığımız düzenleyici teknolojilerle birlikte finansal hizmet sektöründe gerçekleşen düzenlemelere uyum için daha fazla teknolojiden yararlanılacak. Sigortacılık sektöründe dijitalleşme ivmesinin hızlandığını göreceğiz. Bu sayede telematik ve yapay zeka teknolojileriyle bireyselleşmiş poliçelerle birlikte risk değerlendirmeleri daha etkili bir şekilde yapılabilir. Kullanıcılar için daha iyi finans yönetimi yapabilmeleri için finansal sağlık durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak 'Finansal Sağlık Platformları' geliştirilecek. FinTek firmaları, globalde büyüyerek uluslararası iş birlikleri ve düzenlemelerini daha ileri boyutlara taşıyacak. FinTek, aynı zamanda geleneksel finansal hizmetlerden faydalanamayan kişiler için de bir fırsat, bu bireylerin de finansal hizmetlere erişimi bu sayede artabilir. Güvenlik ve gizlilik alanında dijital finansal hizmetlerin artış göstermesiyle daha büyük yatırımlar yapılabilir. Düzenleyici ve teknolojik ortamın sürekli gelişmesi nedeniyle gelecekte büyük değişimlerin olması, nakitsiz ve tamamen dijital ödemenin olduğu bir dünyaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İDEAL BİR NOKTADAYIZ'

Türkiye'nin yatırımları sayesinde bölgesel bir FinTek merkezi olma hedefiyle ilerlediğini kaydeden Kork, "Türkiye'deki genç ve teknolojiye yatkın nüfusun mobil bankacılık ve dijital finansal hizmetlere olan ilgi ve talepleri Türkiye fintek girişimlerini büyümeye iten sebeplerden biri. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik para ve ödeme hizmetleri sağlayıcıları için lisanslama ve denetim süreçlerini başlatarak finansal teknolojilere yönelik düzenlemelerle ilgili adımlar attı. Önümüzdeki günlerde özellikle uzaktan kimlik tespitinin hayata geçirilmesi Türkiye FinTek sektörü için çok büyük bir adım. Bu süreçte Türkiye'de birçok FinTek Startup'ı kuruldu ve hem yerli hem yabancı yatırıcımlar tarafından büyük yatırımlar almayı başardı. Ödeme sistemleri, alternatif finansman ve dijital bankacılık gibi çeşitli alanları kapsayan birçok girişim mevcut. FinTek'in önemi ve gelecekteki rolü Türkiye'de şimdiden anlaşılmış durumda. Üniversiteler ve araştırma kurumlarının FinTek eğitimleri ve iş birliklerine odaklandığını görüyoruz. Türkiye, stratejik konumu sayesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde bir FinTek merkezi olma hedefine çok uzak değil. Stratejik konumumuz ile bölgesel finansal işlemler ve iş birlikleri için ideal bir noktadayız. Türkiye bu şekilde rekabetçi bir FinTek oyuncusu haline gelebilir" dedi.