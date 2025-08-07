Türkiye Finans ve İş Bankası'nın Komisyonsuz ATM Ağı 15 Bin'i Geçti

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle müşterilerinin komisyonsuz işlem yapabileceği ortak ATM ağını 15 binin üzerine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni işbirliği kapsamında, Türkiye Finans müşterileri, Türkiye İş Bankası'nın ülke genelindeki 6 bin 540 bankamatiğinden para çekme ve yatırma işlemlerini masrafsız olarak gerçekleştirebilecek.

Mevcut durumda Yapı Kredi ve PTT ile devam eden ortak ATM anlaşmalarına İş Bankası'nı da ekleyen Türkiye Finans'ın müşterilerine hizmet sunduğu toplam ATM ağı, 15 bin 584 noktaya ulaştı.

Türkiye Finans müşterileri, anlaşmalı bankaların ATM'lerinden günlük 10 bin liraya kadar para çekme ve para yatırma işlemlerini komisyon ücreti ödemeden yapabilecek.

Anlaşmalı bankalarda, banka kartlarının yanı sıra karekodla para çekme işlemleri de ücretsiz yapılabilecek. Türkiye Finans'ın yaygın ATM ağından, bankada cari hesabı bulunan tüm müşteriler faydalanabilecek.