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Türkiye, soğuk kış koşullarının elektrikli battaniye gibi kişisel ısınma ürünlerine yönelik küresel talebi desteklemesiyle yılın 9 ayında bu üründe 1,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kışlık ürünlere yönelik talep artıyor.

Türkiye'de üretilen elektrikli battaniyeler, farklı iklim koşullarına ve ısınma ihtiyaçlarına sahip ülkelerde alıcı buluyor.

Özellikle soğuk kış şartlarının yaşandığı ve alternatif ısınma çözümlerine ihtiyaç duyulan pazarlarda bu ürünlere yönelik talep, Türkiye'nin dış ticaretine de yansıyor.

Türkiye, son 5 yılda elektrikli battaniye ticaretinde 5,2 milyon dolar fazla verdi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, 2021-2025 dönemini kapsayan son 5 yılda 6,8 milyon dolarlık elektrikli battaniye ihracatı yapıldı. Aynı dönemde ithalat 1,6 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin bu üründeki dış ticaret hacmi aynı dönemde 8,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 5 yılda bu üründe 5,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası da elde etti.

Söz konusu dönemdeki elektrikli battaniye ihracatında en fazla dış satım 743 bin dolarla Ukrayna'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 479,8 bin dolarla Moldova, 471,3 bin dolarla Arnavutluk, 463,7 bin dolarla Almanya ve 398,2 bin dolarla ABD izledi.

9 ayda en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Türkiye, geçen yıl da bu üründe 1,6 milyon dolarlık dış satım yaparken, 77,9 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu dönemde elde edilen dış ticaret fazlası 1,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın 9 ayında da 1,3 milyon dolarlık elektrikli battaniye ihraç edilirken, 33,8 bin dolarlık ithalata imza atıldı. Türkiye, bu dönemde elektrikli battaniye ticaretinde 1,2 milyon dolar fazla sağladı.

Bu dönemde Türkiye, en fazla dış satımı 257,7 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 103,9 bin dolarla Birleşik Krallık, 69,2 bin dolarla Rusya, 67,2 bin dolarla Ukrayna ve 63,9 bin dolarla Almanya takip etti.

Kaynak: AA