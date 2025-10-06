Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, arz güvenliği için kritik bir rol üstlenen elektrik iletim hatlarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attı. 11'inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı marjında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile Dünya Bankası arasında İletim Sisteminin Dönüştürülmesi (TPTS) Projesi için yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

750 milyon dolarlık proje

Toplam bütçesi yaklaşık 750 milyon dolar olan TPTS Projesi, Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik bir rol üstlenecek.

Üç konuya odaklanılacak

TPTS Projesi'nin bileşenleri; 'iletim şebekesinin güçlendirilmesi', 'şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi' ile 'TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme' olmak üzere üç temel alana odaklanacak.

İletim şebekesi güçlendirilecek

İletim şebekesinin güçlendirilmesi için 670 milyon dolar kredi söz konusu olacak. Bu kredi ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, şebeke güvenilirliği ve dayanıklılığının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Dijital dönüşüm sağlanacak

Şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi için de 74 milyon dolar kredi sağlanması öngörülürken, bu tutar ile yenilenebilir enerji entegrasyonunu desteklemek amacıyla şebeke operasyonlarında dijital dönüşüm sağlanacak.

İlk HVDC hattı için fizibilite çalışması

Projede TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarına da yoğunlaşılacak. 2 milyon dolar hibenin söz konusu olacağı aşama, Türkiye'nin ilk Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hattı için fizibilite çalışmalarının yapılmasını da içerecek.

Yeni anlaşmalar için görüşmeler sürüyor

Ayrıca, TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında yeni kredi anlaşmaları için görüşmeler devam ediyor. - İSTANBUL