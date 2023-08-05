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Türkiye ekonomisinin geleceğini etkileyecek toplantı! Şimşek ve Erkan dünyanın en büyük yatırımcılarıyla buluştu

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da yabancı yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın organize ettiği ve 50'ye yakın yatırımcının katıldığı toplantıda, Erkan ve Şimşek birer sunum yaparak trilyon dolarlık fonların temsilcileriyle bire bir görüştü. Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçimlerden sonra değişen ekonomi yönetimi, uygulamaya aldıkları faiz artırımı başta olmak üzere yeni politikalarıyla ilk kez yabancı yatırımcıların karşısına çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın İstanbul'da organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.

Şimşek ve Erkan toplantıda yatırımcılara birer sunum yaparken, toplantıya yaklaşık 50'ye yakın yatırımcı katıldı. Şimşek'in yatırımcılara 'maliye politikası görünümü', Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da, 'para politikası ve makroekonomik görünüm' başlıklı sunum yaptığı öğrenildi.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelen Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüştü.

Reuters'ın haberine göre, Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptığı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağı ifade edildi. Şimşek'in toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirttiği ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini ifade ettiği de öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Erkan ise sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Dengiz Elm:

Bakalım altından ne çıkacak

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