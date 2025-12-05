Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörü 7 çeyrektir aralıksız büyüyor

MERTKAN ORUÇ/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1'lik artışla son 7 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü.

Bu dönemde Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21 çeyreğe taşırken, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oluşumunu sağlayan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1 arttı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yılın üçüncü çeyreğindeki performansıyla kesintisiz 7 çeyrektir büyüme kaydederken, bu dönemde sektörün istihdamı da kayda değer şekilde arttı.

Sektörün büyüme performansı incelendiğinde, en son 2023 yılının son çeyreğinde daralma kaydeden bilgi ve iletişim sektörünün, takip eden dönemlerde sürekli artış kaydederek yeniden yükseliş sürecine girdiği görüldü. Sektör, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,1 büyüme gösterdi.

Türkiye ekonomisi içinde stratejik öneme sahip olan bilgi ve iletişim sektöründe ücretli çalışan sayısı eylülde 298 bin 246'ya ulaştı. Sektördeki istihdamın eylül ayları itibarıyla son 7 yıldır düzenli artması dikkati çekti.

Bu sektörde 2018'in eylül ayında 200 bin 89 kişi çalışırken bu sayı 2019'un eylül ayında 207 bin 708'e, 2020'nin eylülünde 219 bin 94'e ve eylül ayları baz alınarak sırasıyla 2021'de 250 bin 513'e, 2022'de 279 bin 932'ye, 2023'te 288 bin 669'a, 2024'te 294 bin 110'a yükseldi.

Son 7 yıllık periyoda bakıldığında ise sektörde ücretli çalışan sayısının yüzde 49 artığı görüldü.

"Türkiye'nin dijital geleceği için umut verici"

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci ise sektördeki çift haneli büyüme rakamına ilişkin "Bu rakam, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinin hızlandığını ve elektronik haberleşme sektörünün ülke ekonomisindeki katkısının önemini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bilgi ve iletişim sektörünün büyümesine yalnızca ekonomik göstergelerle bakılmaması gerektiğini belirten Teberci, aynı zamanda büyümenin altyapı yatırımlarının yaygınlığı, hizmet kalitesi, rekabet, ürün çeşitliliği ve tüketiciye yansıyan faydayla da ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Teberci, büyüme oranında birden fazla etkenin rol oynadığının anlaşıldığını belirterek, "Öncelikle, özellikle Kovid-19 salgını dönemi sonrası mobil veri kullanımında yaşanan artışın, OTT platformları ve dijital içerik servislerinin söz konusu sektör gelirlerinde artışa sebep olduğu düşünülebilir." dedi.

Fiber altyapının yaygınlaştırılması, sabit mobil şebeke hizmeti (SMŞH) modelinin hayata geçirilmesi ve veri merkezlerinin desteklenmesinin sektörün daha sürdürülebilir ve kalıcı bir biçimde büyümesinde etken rol oynayacağı düşüncesini de paylaşan Teberci, "Sektörün çift haneli büyümesi Türkiye'nin dijital geleceği için umut vericidir. Ancak bu büyümenin kalıcı olması, bağımsız düzenleme, rekabetin güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının adil paylaşımı ile mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.