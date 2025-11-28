Türkiye, EIT Jumpstarter Büyük Finali'nde 3 Ödül Kazandı

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) düzenlediği EIT Innovation Awards 2025 kapsamındaki EIT Jumpstarter Büyük Finali'nde Türkiye, üç startup takımıyla başarı elde etti.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin (AB) inovasyon ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurulan ve merkezi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan kurumun, ön hızlandırma programı EIT Jumpstarter'da dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Budapeşte'de gerçekleştirilen finalde Türkiye'den Polium Scientific takımı, "Gıda ve Tarım Teknolojileri" kategorisinde birincilik elde ederken, Beaver Nexus, "Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar" kategorisinde ikinciliğe, Chitolastic ise "Ham Madde" kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

Budapeşte Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin büyük finalinde 21 startup, ödüllerin yanı sıra toplam 132 bin 500 avroluk erken aşama finansmanına hak kazandı.

Bilimsel sonuçları uygulanabilir iş modellerine dönüştürmeyi, Orta, Doğu ve Güney Avrupa'daki inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen programın büyük finalinde, 20'yi aşkın ülkeden yapılan 908 başvuru arasından seçilen 42 takım, toplam 132 bin 500 avroluk ödül için yarıştı.

Etkinlikte, 17 ülkeden temsilcinin finale kaldığı süreçte başvuranlar projelerini 7 farklı kategoride canlı sunumlarla tanıttı. Her kategoride 3 kazanan belirlenirken, kategori birincilerine 10 bin avroluk ödül takdim edildi.

Farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu

Savaşın etkilediği ülkelerde inovasyon çalışmalarını sürdüren Ukraynalı kadınlar, EIT Red Kalyna programı kapsamında takdir edildi.

EIT Awards, ekosistem içindeki yenilikçi işletmeleri ödüllendirirken, EIT Jumpstarter Next ile EIT topluluğundan seçilen üyeler ve ekipler uluslararası genişleme süreçlerinde desteklendi.

EIT Jumpstarter programı, 2017'den bu yana 140 startupun kurulmasına destek olurken, 1200'ü aşkın katılımcıya eğitim sağladı, 2 binin üzerinde yeni iş yarattı ve yaklaşık 150 milyon avro tutarında dış yatırım çekti.

Bu yıl EIT Jumpstarter'da "Sağlık" kategorisinin kazananı MYLeukaemia olurken, ikincilik Prospect Biotech ve CheMOnitor arasında paylaşıldı.

"Gıda ve Tarım Teknolojileri" kategorisinde Polium Scientific birinciliği alırken, BOREAL CACAO LTD ve AquaBoostNano ikincilik elde etti.

"Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar" kategorisinde RenU Fuel Solutions birinci, Beaver Nexus ve ARKai ikinci olurken, "Yeni Avrupa Tasarım Girişimi" kategorisinin kazananı MycoNest, ikincileri ise Groundwork ve Virtual Sound Media olarak açıklandı.

"Ham Madde" kategorisinde ProSpec birinciliğe, OPS Technologies ve Chitolastic ikinciliğe layık görülürken, "Ukrayna'yı Yeniden İnşa" kategorisinde Mindship birinci, VR Revive ve OMG Tetra ise ikincilik elde etti.

"Akıllı Şehirler ve Mobilite" kategorisinde SmartRoads birinciliği kazanırken, BridgeAID ve SignalWings ikincileri oluşturdu.

Özel ödüller kapsamında AquaBoostNano Batı Balkanlar Özel Ödülü'nün, RenU Fuel Solutions Akdeniz Üye Devletleri Özel Ödülü'nün, MYLeukaemia ise Uzak Bölgeler (OMR) Özel Ödülü'nün sahibi oldu.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen EIT Bölgesel İnovasyon Şeması (RIS) Proje Koordinatörü Kristina Lovrek, EIT Jumpstarter programının her yıl daha güçlü ve yenilikçi fikirleri çektiğini görmenin ilham verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın finalistleri, sektörlerinde gerçek bir etki yaratma potansiyeline sahip olduklarını gösterdi. Biz de erken aşama konseptlerden ölçeklenebilir çözümlere giden yolculuklarında onları desteklemekten gurur duyuyoruz. Tutkularını ve sıkı çalışmalarını takdire şayan buluyoruz. Bu çalışmalarıyla Avrupa'daki inovasyonun geleceğini şekillendireceklerinden eminim."