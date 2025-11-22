Haberler

Türkiye e-Ticaret Haftası'nda Geleceğin Ticareti Tartışılıyor

Türkiye e-Ticaret Haftası'nda Geleceğin Ticareti Tartışılıyor
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye e-Ticaret Haftası etkinliğinde, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, e-ticaretin dinamikleri ve müşteri beklentileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 'Geleceğin Ticareti' temasıyla sürüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, yenilikçi çözümleri öne çıkarmak ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmek hedefiyle düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası etkinliği ikinci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin ikinci günü açılışında teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu tarafından "Bambaşka Bir Müşteri" başlıklı konuşma gerçekleştirildi.

Kuzuloğlu, burada yaptığı konuşmada, ticaretin dünya tarihinde ve coğrafyasında homojen bir yapısının olmadığını belirterek, "Elektronik ticaret öncesinde Doğu en güzel malını gizlerken en iyi müşterisine bir şey sunabilmek için Batı en ulaşılmaz ürününü vitrinine koymuş ki herkesi cezbetsin, içeriye getirsin, nasıl olsa içeride bir şeyler satabilirim diyebilmek için." diye konuştu.

Türkiye'de modern, bugünkü anlamda alışveriş konseptinin öğrenilmesinin alışveriş merkezleri ekseninde 170 yıl gecikmeli olduğunu ifade eden Kuzuloğlu, "Elektronik ticarette durum bu değil işte. Çünkü o değişimi çok daha erken yakaladık. Hatta kurallarını koyan ülkelerden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzuloğlu, artık kimsenin alışveriş merkezlerinden işini görmediğini aktararak, "Herkes e-ticaret platformlarından yürütüyor. Geleneksel ticarette ürünün, hizmetin, markanın merkezde olduğu bir yapı vardı işte müşteri onun etrafında dağılıyordu. Ama bugün baktığımızda yine müşteri var, yine ürün hizmetin kendisi var ama biraz yer değiştirdi. Bugün müşterinin merkezde olduğu ve karşısındaki seçenekler arasında sekip geldiği bize ulaşmaya çalıştığı daha doğrusu bizim ona ulaşmaya çalıştığımız bir yapıdayız ve tarihte hiç olmadığı kadar şımartılmış durumda müşteri. Beklentileri var müşterinin ve bütün hepsine yetişmek zorundayız. Çünkü biz yetişmesek rakibimiz yetişiyor. İlk defa internette ve sadece elektronik ticaret ile var olan yeni beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sadece organik zeka ile bu kadar yükün üstesinden gelinmesinin mümkün olmadığını kaydeden Kuzuloğlu, şunları kaydetti:

"Hem müşteriyi tanıma adına hem müşteriye has özel hizmetler geliştirme adına bakıldığında bir sürü kriterle baktığımızda zaten doğanız gereği çok haşır neşir olduğunuz bu elektronik platformları artık biraz da zekaya, üretkenliğe yönelik bir kaldıraç olarak kullanma eğilimindeyiz ama insanın ihtiyaçlarının insan tarafından karşılanamayacak seviyeye gelmiş olması düşündürücü."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
