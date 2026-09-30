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Türkiye dün 992 bin 100 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 972 bin 245 MWh oldu

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Türkiye'de dün 992 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 972 bin 245 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla hidroelektrik santralleri, ardından yüzde 19,9 ile rüzgar ve yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 992 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 109 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 956 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 992 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 245 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 865 megavatsaat elektrik ihracatı, 1140 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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