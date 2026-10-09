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Türkiye dün 956 bin 487 megavatsaat elektrik üretti, 948 bin 473 megavatsaat tüketti

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Türkiye'de dün 956 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 948 bin 473 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santraller ilk sırada yer aldı; Türkiye 7 bin 480 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı, 988 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 473 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 519 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 164 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 956 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 473 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 480 megavatsaat elektrik ihracatı, 988 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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