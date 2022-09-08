Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor

Türkiye, AB'deki doğal krizini lehine çevirerek turizmde 10-15 milyar dolar ek gelir hedefliyor

Sianji Yönetim Kurulu Başkanı Çakır: "AB'deki doğalgaz krizini lehimize çevirebiliriz"

MUĞLA Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Recai Çakır, AB ülkelerinde yaşanan enerji ve doğalgaz krizini Türkiye'nin fırsata çevirebileceğini belirtti. Bu kapsamda 2022 ve 2023 kış sezonundan çok ümitli olduklarını belirten Çakır, yılın 300 günü güneş gören Türkiye'nin planlamayı doğru yapması halinde kış turizminde patlama yaşanması beklediğini sadece önümüzdeki kış için 10-15 milyar dolar ek gelir beklediklerini söyledi.

Pandemiden sonra 2022 yılının başında Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türk turizminin olumsuz etkilendiğini ancak bu ülkelerden oluşan Pazar açığının Avrupa ve Rusya dışındaki ülkelerden doldurulduğunu kaydeden Recai Çakır, "Bu yıl rekora yaklaşacağız. Bizim hedeflerimize göre 2022 yılını 45-47 milyon turist, 32-34 milyar dolar gelir hedefine yaklaşıldı. " dedi. AB'deki doğalgaz krizini Türkiye'nin lehine çevirebileceğini de belirten Çakır, bu yönde gerekli adımların atılması halinde Türkiye'nin turizmde rekor kırabileceğini belirtti.

Türkiye'nin şu anda dünyada en çok en çok turist ağırlayan ülkeler arasında ilk 6'da yer aldığını ancak ucuz pazarladığımız için bu rakamın gelirler bakımından değerlendirildiğinde 13. sırada olduğunu kaydeden Recai Çakır, "Karşıdaki Yunan Adası'nda bir oda 368 Euro'ya verilirken bizde her şey dahil 158 Euro'ya veriliyor. Bu nedenle istediğimiz hedefe ulaşmadık. Bizim rakibimiz olan Tunus, Mısır gibi ülkeler bile bizden 20 Euro yukarıda" diyerek konuştu.

"Doğalgaz krizi Türk turizmine 15 milyar dolar ek gelir sağlayabilr"

Türkiye'nin her bölgesinin ayrı bir güzellikte olduğunu ve yılın yaklaşık 300 günü güneş gören Allah'ın lütfu bir ülke olduğunu belirten Recai çakır, "Elimizdeki potansiyeli kış turizmine çevirebilirsek bu sene önümüze çok değerli bir fırsat daha doğdu. Rusya'nın Avrupa'daki doğalgazı kısması ile şu anda doğalgazı evlerin yerine sanayisi durmasın diye Alman hükümeti büyük bir ihtimalle evlerde doğalgaz kısıntısına gidecek. Buna karşın da Almanya vatandaşına yardım yaparak 'Gidin kışı, sıcak ülkelerde geçirin' diyerek doğalgazda kısıntı yapacak. Bununla ilgili bazı çalışmalar var. Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları hızlı davranabilirse Avrupalıların hepsini kışın 5 yıldızlı otellerde her şey dahil yaparak barındırabiliriz. Bu durum Türk turizmine 10-15 milyar dolar ek katkı sağlayabilecek bir potansiyel oluşturulabilir. Bunun için hükümet yetkililerine TURSAB'a ve diğer ilgililere büyük görevler düşüyor. Ayrıca direk uçuşlara da ihtiyaç var" diye konuştu.

"D vitamini turizmi de devlet desteği kapsamında"

Bu sistemi kısmen kendi otellerinde gerçekleştirdiklerini, kış programları içinde sağlıklı yaşam programları da düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Çakır, "Bu şekilde AB ülkesindeki vatandaşları kendi ülkesinde gibi hissettirebiliriz. Bunun yanında termal turizm de tanıtılıp pazarlanması gerekiyor. Bunu başarabilirsek kuş turizmini hareketlendirebiliriz. Bunun yanında Avrupalıların sadece enerji krizinden dolayı değil kışın da Türkiye'ye gelmesini sağlamalıyız. Yılın sadece 60 günü güneş gören İskandinav ülkelerini, yılın yaklaşık 300 günü güneş gören Türkiye'ye çekebilmeliyiz. Türkiye Allah'ın verdiği bir lütuf ile 9-10 ay güneş gören bir ülke. İskandinav ülkeleri devlet olarak 3 bin ile 8 bin Euro arasında vatandaşlarına D vitamini almaları için teşvik verip bol güneşli ülkelere gidin diyor. Bu nedenle Türkiye olarak bu fırsatları değerlendirirsek Türk turizmi 12 ya çıkar" ifadelerini kullandı.