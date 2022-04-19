Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti

Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

90 GÜN VİZE MUAFİYETİ

Söz konusu kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

VİZE MUAFİYETİ NEDİR?

Vize muafiyeti, bir ülkenin başka bir ülke vatandaşına, giriş ve de çıkışta herhangi bir vize almaksızın seyahatine imkan tanıyor olmasıdır. Bu da beraberinde vizesiz seyahat eden kişinin herhangi bir işlem yapmaksızın doğrudan seyahat edebilmesi anlamına gelir. Dünya üzerinde birçok ülkenin kendi vize muafiyeti programları vardır. Bu programlara dahil olan ülkelerin vatandaşları bir anlamda güvenilir vatandaşlar olarak kategorize edilirler.