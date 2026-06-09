Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Yarışması'nda geri sayım başladı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen " Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasında ana kategorinin yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinin adayları açıklandı.

OGD'den yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen TYO yarışmasının alt kategori sonuçları 23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek ödül töreni ile açıklanacak.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, söz konusu kategorilerde oylarını online olarak kullanmaya başladı.

ZF Aftermarket ana destekçiliğinde, arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, ana kategorinin yanı sıra "Yılın Tasarımı" kategorisinde Alpine "A290", "BMW iX3", "Honda Prelude", "Skoda Enyaq Coupe", "Renault Clio 6", "Volkswagen T-Roc" ve "Volvo EX30" modelleri yarışacak.

Yılın Basın Lansmanı adayları kategorisinde de Suzuki S-Cross ve Vitara Black Edition Mardin lansmanı, Hyundai EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği, Skoda Tech Day organizasyonu, Hyundai EV Ailesi Buluşması Göcek etkinliği, Volkswagen T-Roc Kapadokya lansmanı ve Renault 5 İstanbul lansmanı aday gösterildi.

Rolls-Royce Ghost, BMW iX3, Mercedes-Benz GLA, Volvo EX30, Honda Prelude, Audi A6, Ferrari Amalfi ve Porsche Macan modelleri ise Yılın Premium Otomobili kategorisinde yarışacak.

Yılın İnovatif Projesi kategorisinde BMW iX3 Panoramic Vision, Mercedes-Benz'in 2 vitesli şanzıman teknolojisi, Hyundai IONIQ 9'un UV-C sterilizasyon özellikli ön saklama alanı ve Ford SYNC Move teknolojisi değerlendirmeye alındı.

"Yılın Otomobili" için 7 finalist yarışıyor

OGD üyeleri, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F modellerini geçen ay TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilen test sürüşlerinde detaylı şekilde değerlendirmişti.

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, OGD üyelerinin puanlaması sonucunda belirlenecek kazananlar 23 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek törende sahiplerini bulurken, gecede "Jüri Özel Ödülü" de takdim edilecek.