Türkiye'de Windows 10 Kullanım Oranı Yüzde 50,07

Kaspersky, Türkiye'deki bilgisayar kullanıcıların yüzde 50,07'sinin Windows 10 işletim sistemini kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Windows 10 desteğinin ekim ayında sona erecek olması nedeniyle Kaspersky, dünya genelinde bu sistemin kullanım oranlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

"Kaspersky Security Network" kullanıcılarının onayıyla sağlanan anonimleştirilmiş işletim sistemi meta verilerini temel alan araştırmaya göre, Microsoft desteğinin sona ermesine sadece bir ay kalmış olmasına rağmen kullanıcıların yüzde 53'ü, Windows 10 işletim sistemini kullanıyor.

Kullanıcıların yalnızca yüzde 33'ü, Windows işletim sisteminin son sürümü Windows 11'e geçmiş durumda. Cihazların yüzde 8,5'inde ise desteği 2020'de sona eren "Windows 7" işletim sistemi sürümü kullanılmaya devam ediyor.

İş dünyasında da Windows 10, popülaritesini koruyor. Kurumsal cihazların yüzde 59,5'inde, küçük işletmelerin yüzde 51'inde Windows 10 kullanılıyor. Her iki kategoride de Windows 7 işletim sistemi kullanıcılarının payı yüzde 6'nın biraz üzerinde yer alıyor.

Türkiye'de ise kullanıcıların yüzde 42,6'sı Windows 11, yüzde 50,07'si Windows 10, yüzde 4,1'i Windows 7 kullanıyor.

"Yeni işletim sistemine geçiş, gereksiz eylem olarak algılanabiliyor"

Kaspersky uzmanları, eski işletim sistemlerinin kullanıcıları istismara karşı daha savunmasız hale getirebileceği konusunda uyarıyor. Bu durumun sistemleri yeni yazılım ve güvenlik araçlarıyla uyumsuz hale getirebildiğini aktaran uzmanlar, kurumsal altyapılarda ise önemli risk oluşturduğunu vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Oleg Gorobets, daha yeni işletim sistemine geçişin, gereksiz ve hatta mevcut iş akışlarını arayüz değişiklikleri nedeniyle karmaşıklaştıran, sadece küçük yeni özellikler sunan bir eylem olarak algılanabildiğini belirtti.

Bu algının çok yanlış olduğunu vurgulayan Gorobets, "Siber güvenlik açısından güvenlik güncellemeleri almayan bir sistem, tek bir tekmeyle yıkılabilecek çürümüş çitle çevrilmiş bir ev gibidir. Hem genel hem de kurumsal kullanıcılar için risk, yeni bir işletim sistemi sürümüne geçmenin getireceği küçük rahatsızlıklardan çok daha ağır basıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gorobets, kurumsal bilgi teknolojileri (BT) ve BT güvenlik departmanları için işletim sistemi başta olmak üzere iş odaklı kritik yazılımları güncel tutmanın, öncelikli görev olması gerektiğini aktardı.

Güvenlik risklerini azaltmak ve maliyetli veri ihlallerini, finansal ve itibar kaybını önlemek için zamanında güncelleme yapmanın çok önemli olduğunu kaydeden Gorobets, sistemde güvenilir bir güvenlik çözümü bulunsa bile bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.