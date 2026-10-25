Türkiye'de teknopark sayısı 115'e ulaştı, toplam satış 1,85 trilyon lira oldu

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Teknolojik bilginin üretime ve ihracata dönüşmesinde önemli rol üstlenen Türkiye'deki teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 115 olurken, bu bölgelerdeki firmaların toplam satışı 1,85 trilyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, sanayicileri araştırmacılar ve üniversitelerle buluşturan teknoparklarda, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de, eylül itibariyle ilan edilen 115 teknoloji geliştirme bölgesinin 97'si faaliyette bulunurken, 18'inde altyapı çalışmaları sürüyor.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin illere göre dağılımına bakıldığında, 19 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, bu ili 14 ile Ankara, 5'er ile Kocaeli ve İzmir, 3 ile Antalya izliyor. Konya, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Denizli ve Sivas'ta ise 2'şer teknoloji geliştirme bölgesi bulunuyor. Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Edirne, Elazığ, Diyarbakır, Tokat, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar (Uşak), Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Rize, Yalova, Aksaray, Adıyaman, Iğdır, Bartın, Sinop, Bingöl, Amasya ve Kırşehir'de 1'er teknoloji geliştirme bölgesi, faaliyetlerine devam ediyor.

Teknoparklardan 20,9 milyar dolarlık ihracat

Bölgelerdeki firma sayısı 13 bin 673'e, toplam personel sayısı 135 bin 321'e çıktı. Firmaların 595'i yabancı veya yabancı ortaklı, 3 bin 815'i kuluçka, 2 bin 389'u ise akademisyen ortaklı işletmelerden oluştu.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde tamamlanan proje sayısı 78 bin 859'a ulaşırken, 19 bin 990 proje üzerinde çalışmalar sürüyor.

Teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların toplam satışı 1,85 trilyon liraya, ihracatı 20,86 milyar dolara yükseldi. Bölgelerdeki firmaların 2 bin 618 patenti tescil edilirken, 6 bin 241 patent başvurusunun işlemleri sürüyor.

Bölgelerdeki firmaların 660 faydalı modeli ve 565 endüstriyel tasarımı tescil edilirken, 437 faydalı model ve 225 endüstriyel tasarım başvurusunun işlemleri devam ediyor.

AR-GE merkezlerinde 80 binden fazla proje tamamlandı

Öte yandan, Türkiye'nin araştırma ve yenilik kapasitesini geliştiren AR-GE merkezlerinin sayısı da eylül itibarıyla 1365'e ulaştı. Bu merkezlerde, tamamlanan proje sayısı 80 bin 442'ye çıkarken, 15 bin 866 projenin çalışmaları devam ediyor.

AR-GE merkezlerinde tescil edilen patent sayısı 17 bin 521, patent başvurusu sayısı 31 bin 277 olarak kayıtlara geçti. Yabancı veya yabancı ortaklı AR-GE merkezi sayısı ise 237 oldu.

Bakanlık verilerine göre, faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 349'a, bu merkezlerde çalışan personel sayısı 8 bin 464'e yükseldi. Tasarım merkezlerinde 17 bin 52 proje tamamlanırken, 2 bin 284 proje üzerinde çalışmalar sürüyor.

Söz konusu merkezlerde tescil edilen patent sayısı 399'a ulaşırken, patent başvurusu sayısı 660 olarak belirlendi.

Kaynak: AA