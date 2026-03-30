Türkiye'deki 1,5 milyar dolarlık optik pazarında yerli üretimin payı artıyor

Optik sektörü temsilcileri, Türkiye'de pazar büyüklüğü 1,5 milyar dolara yaklaşan sektörde yerli üretimin çeşit ve kalitesinin arttığını belirtti.

İzmir'de 27-29 Mart'ta gerçekleştirilen Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı'nda sektör profesyonelleri buluştu, yeni teknolojiler, aksesuarlar ve ekipmanlar görücüye çıktı.

1. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ayhan Demircan, AA muhabirine, Avrupa'nın en hızlı büyüyen optik pazarlarından birinin Türkiye olduğunu söyledi.

İthal ürünlerin yaygınlığına dikkati çeken Demircan, "Bizim toplam pazar payı yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında. 2050 yılında dünya nüfusunun neredeyse yarısının miyop, refraksiyon kusuruyla karşı karşıya kalacağı varsayılıyor. ve bugün dünyada gözlük üretiminin 2050 yılındaki ihtiyacı karşılamayacağı varsayılıyor. Bu da sektörün önünün ne kadar açık olduğunu gösteriyor." dedi.

Demircan, yılın başından itibaren Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen optik çerçeveler ve camlara yüzde 48'e varan ilave gümrük vergisi uygulanmaya başladığını kaydederek, "Buradaki asıl amaç yerli üreticiyi korumak. Türkiye'de gözlük üretimi çok iyi bir seviyede ve bu vergilerin de üretimi desteklediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Desteklerin Türkiye'deki gözlük üretiminin kalitesi ve çeşitliliğini artırdığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Örneğin asetat (doğal selüloz malzemelerden üretilen gözlük çerçeveleri) Türkiye'de daha önce üretilmiyordu. Sadece 'TR90' denilen (termoplastik poliamid) ham maddeden üretim yapılıyordu ancak bugün asetat da üretiliyor. Bu desteğin burada çok faydası olduğunu düşünüyorum."

Demircan pazarlarda ve bijuterilerde satılan hazır yakın gözlüklerinin yasak olduğunu, bu durumun halk sağlığına ve sektöre zarar verdiğini sözlerine ekledi.

"Seçenekleri artırdığını görüyoruz"

3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Çetin de sektördeki yerlilik payının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Türkiye'deki teşvik ve imkanlarla yerli üreticilerin büyüme kaydettiğini belirten Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki teşviklerle ve imkanlarla yerli üreticilerin yavaş yavaş büyümeye başladığını, seçenekleri artırdığını görüyoruz. Özellikle TR90 ham maddesinde Türk üreticilerin Çin'den daha kaliteli ürün çıkarmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu ürünler daha esnek ve daha sağlam bir yapıya sahip. Özellikle renklendirmede Çinliler dıştan boyama yaparken Türk üreticilerde ham maddeden boyamayı görüyoruz. Bunlar sektörün geleceği adına umut veren, güzel gelişmeler."