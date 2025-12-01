Haberler

Türkiye'de İlk 'Coğrafi İşaret Günü' 15 Aralık'ta Kutlanacak

Türkiye'de İlk 'Coğrafi İşaret Günü' 15 Aralık'ta Kutlanacak
Güncelleme:
Türk Patent ve Marka Kurumu, 15 Aralık'ta ilk 'Coğrafi İşaret Günü' etkinliğini gerçekleştirecek. Etkinlikte, tescilli ürünlerin önemi ve bilinçlendirme çalışmaları ön planda olacak. Türkiye'de şu anda 1788 tescilli ürün bulunuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, ilk "Coğrafi İşaret Günü"nün ilk ve orta okullarda 15 Aralık'ta gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kızıltepe, katıldığı bir toplantıda, Türkiye'de 1788 tescilli ürün bulunduğunu belirterek, 900'e yakın başvuruyla ilgili işlemlerin de sürdüğünü söyledi.

Başvurunun genellikle 600'lü rakamlarda olduğunu dile getiren Kızıltepe, bilinç düzeyinin artmasıyla bu ivmelenmenin sürekli farkkılık gösterdiğini anlattı.

Kızıltepe, 2017'de çıkan kanunla getirilen kolaylaştırmalarla ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Öncesinde 150-160 tescilimiz varken bu rakam hızla arttı ve 2 bine doğru gidiyor." dedi.

Tescilli olanların markalaşması ve korunmasının önemine işaret eden Kızıltepe, şunları söyledi.

"Avrupa Birliğinde tescilli ürünümüz 43'e ulaştı. Bunun 35'i son 3 yılda gerçekleşti. AB'ye giden ürünlerin Malatya kayısısı olarak AB tescili ambleriyle kullanılmasını bekliyoruz ama bunu halen sağlayamadık. AB tescilinin çok ciddi faydaları var. AB'ye ihratacının artırmasının ötesinde bakıyorsunuz tescil almış ürünün Japonya'daki ihracatı artıyor. AB tescili yurt dışında önemli prestij sağlıyor. Tescilli ürünlerimizin yurt içi ve dışında ticarileşmesi yolunda önemli destekler sağlıyoruz, birçok çalışma yürütüyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Kızıltepe, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile coğrafi işaret günü olarak yerli hafta içinde bir gün olacak. İlk ve orta okullarda tanıtım yapılacak. Görselleri, videoları, öğretmenlerin yapacağı, vereceği eğitimde kullanacakları malzemeler, içerikler hazırlanıyor. İlk coğrafi işaret günü ilk ve orta okullarda 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İnşallah başarılı şekilde gerçekleştiririz." - BURSA

