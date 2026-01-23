Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 124 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 112 bin 340 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 311 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 548 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 537 megavatsaat elektrik ihracatı, 1478 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.