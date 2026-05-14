Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün 943 bin 676 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 556 megavatsaat olarak gerçekleşti. Güneş enerjisinden elektrik üretimi, yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 367 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 828 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile güneş santralleri ve yüzde 12,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda elektrik üretimi, dün 159 bin 592 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesini gördü. Güneşten elektrik üretiminde yılın en yüksek seviyesi, en son 150 bin 870 megavatsaatle 12 Mayıs'ta kaydedildi.

Türkiye dün 10 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
