Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 57 bin 493 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 54 bin 6 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 11.00'de gerçekleşti, hidroelektrik santraller üretimde öncelikli oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 57 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 54 bin 6 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 86 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 783 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 673 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 327 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
