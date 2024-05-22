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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 674 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 17.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 674 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 888 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 336 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 674 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,8 ile doğal gaz ve yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 928 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 773 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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