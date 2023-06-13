Türkiye'de En Çok Avlanan Balık Türü Hamsi

Türkiye'de geçen yıl denizlerde avlanan 254 bin 535 ton balıktan 125 bin 980 tonu hamsi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; su ürünleri üretimi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton gerçekleşti. Hamsi, Karadeniz bölgesindeki balıkçıların gelir kaynağı. Hamsiyi herkes severek tüketir. Hamsi en fazla avlanan deniz balığı. Hamsi; balık unu ve yağı yapımı için de avlanıyor.

TÜRKİYE'de geçen yıl denizlerde avlanan 254 bin 535 ton balıktan 125 bin 980 tonu hamsi oldu. Türlerine göre dağılımı incelendiğinde; hamsiyi, 49 bin 892 ton ile palamut-torik, 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında; su ürünleri üretimi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton gerçekleşti. Üretimin yüzde 30'unu avcılık yolu ile elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını avcılık yolu ile elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılık yolu ile elde edilen iç su ürünleri oluşturdu. Avcılık yolu ile yapılan toplam üretim, 335 bin 3 ton oldu. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,3, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,4 arttı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türk balıkçılığı açısından hamsinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hamsi, Karadeniz bölgesindeki balıkçıların gelir kaynağı. Hamsiyi herkes severek tüketir. Hamsi en fazla avlanan deniz balığı. Hamsi; balık unu ve yağı yapımı için de avlanıyor" diye konuştu.