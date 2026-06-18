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Şarj soket sayısı mayısta 44 bini aştı, yeşil şarjın payı yüzde 42'ye ulaştı

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Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,71 artarak 44 bin 175'e yükseldi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 3 bin 412 megavata çıkarken, elektrik tüketiminde İstanbul ilk sırada yer aldı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, mayısta önceki aya göre yüzde 2,71 artarak 44 bin 175'e yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Mayıs 2026 dönemine ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay önceki aya kıyasla yüzde 3,55 artışla 3 bin 412 megavata çıktı.

Mayısta şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 76 milyon 973 bin 976 kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 42,04'üne denk gelen 32 milyon 358 bin 941 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 44 milyon 615 bin 35 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.

Yenilenebilir kaynaklardan üretimi belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonları, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor.

İstanbul tüketimde ilk sırada

Mayıs ayında elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19 bin 514 megavatsaatle İstanbul aldı. İstanbul'u 9 bin 972 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 410 megavatsaatle İzmir takip etti.

Nisan ayında 43 bin 9 olan toplam şarj soket sayısı mayısta 44 bin 175'e yükseldi. Bu dönemde AC şarj soket sayısı 25 bin 634'e, DC şarj soket sayısı da 19 bin 541'e ulaştı.

Öte yandan, nisanda 427 bin 486 olan elektrikli araç sayısı mayısta 440 bin 327'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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