Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Kaydedildi

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 918 bin 591 megavatsaat, tüketim ise 920 bin 513 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 12.00'de kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 210 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 811 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24 ile doğal gaz ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 793 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
