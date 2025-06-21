Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

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Dün Türkiye'de 1 milyon 18 bin 279 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 240 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 15.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri, elektrik üretiminde ilk sırayı aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 18 bin 279 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 240 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 860 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 417 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 18 bin 279 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 240??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 617 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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