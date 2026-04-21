Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 917 bin 182 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, 907 bin 649 megavatsaat tüketim oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de yapıldı. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 248 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 506 megavatsaatle 04.00'te yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,1 ile güneş santralleri ve yüzde 11,6 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 293 megavatsaat elektrik ihracatı, 734 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
