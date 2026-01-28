Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 50 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 644 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 858 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 50 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 625 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 18 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 302 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.