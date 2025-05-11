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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengesi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengesi
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Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 893 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 21.00'de gerçekleşirken, üretimde hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 893 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 344 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 634 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 893 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 696 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 86 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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