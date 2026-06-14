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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 938 bin 253 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 162 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 957 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 495 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
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