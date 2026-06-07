Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 922 bin 428 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 428 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 551 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 91 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 428 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Leroy Sane'yi kim durduracak?
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'nin başkanı belli oluyor
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek