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Türkiye'de dün elektrik üretimi 952 bin 870, tüketimi 945 bin 749 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün 952 bin 870 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 945 bin 749 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 21,2 payla ithal kömür santralleri ilk sırada yer alırken, Türkiye 9 bin 720 megavatsaat elektrik ihraç etti ve 2 bin 621 megavatsaat ithal etti.

????? Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 870 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 749 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 53 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 967 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 870 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 749 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 720 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 621 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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