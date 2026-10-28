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Türkiye'de dün 964 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, ilk sırada barajlı HES var

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Dün Türkiye genelinde 964 bin 706 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 955 bin 761 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; Türkiye 11 bin 970 megavatsaat ihracat, 3 bin 170 megavatsaat ithalat yaptı.

??? Türkiye'de dün günlük bazda 964 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 761 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 278 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 248 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 964 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 761 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 970 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 170 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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