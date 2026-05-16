Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 19 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 703 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 489 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 37 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 682 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.