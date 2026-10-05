Haberler

Türkiye'de dün 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, üretimde rüzgar zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 480 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 20,2 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı; en yüksek tüketim 38 bin 587 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 587 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 509 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 480 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 802 megavatsaat elektrik ihracatı, 989 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Kızının gözü önünde öldürmeye kalktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı! Kaçışı sadece iki saat sürdü
41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı

41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu