Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 683 bin 718 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 666 bin 129 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 13.00'te, en düşük tüketim ise 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 40,6 ile ilk sırada yer aldı.
Türkiye'de dün günlük bazda 683 bin 718 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 666 bin 129 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 997 megavatsaatle 13.00'te, en düşük tüketim ise 22 bin 252 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 683 bin 718 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 666 bin 129 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 40,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile güneş santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.
Türkiye dün 22 bin 812 megavatsaat elektrik ihraç etti, 4 bin 822 megavatsaat elektrik ithal etti.