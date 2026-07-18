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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 168 bin 546 MWh elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 167 bin 747 MWh oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te, en düşük ise 06.00'da gerçekleşti. Üretimde ithal kömür, barajlı HES ve rüzgar öne çıktı. İhracat 8 bin 768 MWh, ithalat 7 bin 957 MWh.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 168 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 167 bin 747 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 449 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 595 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 168 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 167 bin 747 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 768 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 957 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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