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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 142 bin 420 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 138 bin 962 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 22 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 142 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 138 bin 962 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 949 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 853 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 142 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 138 bin 962 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 509 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 945 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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